Evaneos, boom della Cina per i viaggiatori italiani

La Cina è ufficialmente protagonista dei desideri dei viaggiatori italiani. Secondo i dati della piattaforma di viaggi Evaneos, la destinazione sta registrando una forte ripresa della domanda. E a fare da capofila è proprio l’Italia, che rappresenta il primo mercato europeo: nei primi sei mesi del 2026, il 50% di tutte le richieste di viaggio verso la Cina registrate da Evaneos proviene dall'Italia, una quota in costante crescita rispetto al 46% del 2025 e al 39% del 2024.

Confrontando i dati su base annuale, dal 2023 le richieste di viaggio sono aumentate di 7 volte, mentre solo tra il 2024 e il 2025 sono più che raddoppiate, raggiungendo la tripla cifra (+106%). Anche sul fronte delle vendite effettive il mercato italiano pesa sempre di più, rappresentando il 38,2% del totale.

La crescita è iniziata con la completa riapertura della Cina al turismo internazionale a inizio 2023, che ha esteso la politica di ingresso senza visto fino a 30 giorni per i cittadini di oltre 40 Paesi, tra cui l'Italia.

Il picco nel 2026

Per Evaneos, il momento di maggiore interesse è stato gennaio 2026, quando si è registrato un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025, a sottolineare come i viaggiatori abbiano valutato la Cina come possibile meta in un momento caratterizzato da forti tensioni geopolitiche che hanno frenato parte della domanda turistica verso altre destinazioni solitamente più gettonate.

Il trend non si è esaurito con l'inizio dell'anno: nel primo semestre del 2026 le richieste verso la Cina sono cresciute del 27,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando un interesse strutturale per la destinazione e dimostrando che la sua crescita nel mercato italiano non è riconducibile esclusivamente agli eventi geopolitici di inizio anno.

Il desiderio di autenticità e tradizione

L'80% delle richieste sulla piattaforma arriva infatti da utenti che non hanno mai viaggiato con Evaneos. A prevalere sono le coppie, che rappresentano il 58% delle richieste, seguite dai piccoli gruppi di tre o quattro persone (26%). Nella quasi totalità dei casi (91%) si tratta di richieste per viaggi adults-only.

A conquistare il viaggiatore è la possibilità di scoprire il lato più autentico della destinazione. Grazie agli itinerari completamente personalizzabili progettati insieme ad agenzie locali che vivono e conoscono il territorio, oltre a classici come Pechino, Xi'an, Shanghai e alla Grande Muraglia, con Evaneos è possibile navigare sul fiume Li tra i picchi carsici di Guilin, fare trekking nella Gola del Salto della Tigre nello Yunnan, dormire tra le risaie terrazzate di Longji o in un tulou, le iconiche fortezze circolari in terra battuta della provincia del Fujian, esplorare le antiche città di Pingyao e Lijiang, scoprire il Parco Nazionale di Zhangjiajie che ha ispirato i paesaggi di Avatar o gustare il meglio della cucina casalinga del Sichuan.

L'approccio di Evaneos punta, inoltre, a favorire l'incontro con la cultura del posto attraverso esperienze che vanno dalla tradizionale cerimonia del tè, alla possibilità di assistere a una pratica di tai chi, fino a prendere parte a momenti quotidiani come gli spostamenti sui treni ad alta velocità.