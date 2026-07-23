A&o hostels nomina Markus Harder nuovo chief financial officer

A&o Hostels, la catena di ostelli con circa 30mila posti letto in Europa, annuncia la nomina di Markus Harder come nuovo chief financial officer.

Grazie alla sua esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche e basate sull'intelligenza artificiale (DeepL, Contentful, SoundCloud), Harder contribuirà a sostenere la strategia di digitalizzazione del gruppo, fanno sapere in una nota alla stampa.

Harder lavorerà a stretto contatto con il ceo Oliver Winter e gli azionisti per guidare la prossima fase del percorso di crescita di a&o Hostels. Sarà responsabile dell'agenda digitale dell'azienda, con l'obiettivo di integrare sempre più soluzioni basate su cloud, intelligenza artificiale e tecnologie mobile, contribuendo a ottimizzare i processi operativi e a migliorare ulteriormente l'esperienza degli ospiti.

La visione di crescita da sostenere

All'inizio del 2026 a&o Hostels ha completato un rifinanziamento da 874 milioni di euro con Apollo. Insieme agli investimenti di Proprium Capital Partners e StepStone Group, l'operazione sosterrà il piano di sviluppo del gruppo, che punta a raddoppiare il proprio portafoglio e ad ampliare ulteriormente la presenza in Europa.

Negli ultimi 24 mesi a&o Hostels ha acquisito circa 11.500 posti letto, tra strutture operative e progetti in fase di sviluppo o riqualificazione, proseguendo nella propria missione di offrire un'ospitalità accessibile a famiglie, gruppi scolastici e backpacker in un numero sempre maggiore di città europee.