Travel Expert punta alla crescita di Stoviaggio

Travel Expert consolida la crescita del brand Stoviaggio, dedicato ai viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia, nominando un nuovo project manager, Alessio Piano, con l’obiettivo di realizzare anche nel 2026 una crescita a doppia cifra.

“Stoviaggio già oggi collabora con oltre una quarantina di creators. Solo tra agosto e l’autunno abbiamo una trentina partenze confermate di cui 6 sold-out – spiega Luigi Porro, ceo di Travel Expert -. Con Alessio siamo certi di dare un ulteriore impulso di crescita al progetto: il nostro obiettivo è di coinvolgere una media di 20 creators aggiuntivi ogni anno, che possono contare sulla collaborazione di oltre 100 Personal Travel Expert, confermando anche nel 2026 il tasso di incremento a doppia cifra che accompagna il brand sin dalla sua nascita nel 2022”.

In Stoviaggio, il content creator mette a disposizione non solo una visione originale dell’esperienza, ma anche una profonda conoscenza dei linguaggi social e l’accesso privilegiato ad una community di follower costruita nel tempo. Interpreta tendenze, interessi e desideri del proprio pubblico, li traduce in itinerari fortemente caratterizzati e accompagna personalmente il gruppo. Il Personal Travel Expert lavora al suo fianco per trasformare quell’idea in un prodotto completo, sicuro e pienamente tutelato dalle norme contrattuali previste dal turismo organizzato.

Il risultato è un catalogo di tour realizzati in collaborazione con i migliori travel blogger del web.

“Sono orgoglioso di poter contribuire al progetto Stoviaggio – ha commentato Alessio Piano –. L’obiettivo nel medio termine è stimolare sempre di più la collaborazione tra i creators e i Personal Travel Expert, affinché questi ultimi possano approfittare al meglio delle potenzialità di questo connubio e ottenere vantaggi economici di crescita. Rispetto ad altri brand di successo, Stoviaggio offre 3 vantaggi unici: l’accompagnatore è il creator in persona, e partecipa alla definizione dell’itinerario e delle esperienze, tutti i pacchetti di viaggio comprendono i voli e, ultimo ma non meno importante, non prevediamo limiti o divisioni per fasce d’età: l’esperienza diretta ci ha insegnato che gruppi eterogenei rendono il viaggio più ricco”.

Tra le molte proposte in programmazione, un viaggio dedicato al centenario della Route 66, il Festival delle Lanterne in Thailandia e un originale itinerario alla scoperta delle numerose e sorprendenti connessioni culturali tra Abruzzo e Giappone.