Vent’anni di collegamenti di Singapore Airlines su Milano

Tre aeromobili diversi hanno segnato la rotta Milano-Singapore della Singapore Airlines. Una tratta che ha superato tutte le crisi del trasporto aereo per tagliare il traguardo dei 20 anni di attività nei giorni scorsi. Partiti con un Boeing 777 nella versione 200 si è arrivati ora a un Airbus 350-900 da 253 passeggeri in tre classi di servizio. Niente prima classe, ma business class, premium economy ed economy nella versione classica. Due decenni di collegamenti di Singapore Airlines su Milano Malpensa con un decollo della linea a cadenza trisettimanale per arrivare al volo quotidiano di oggi.

“Abbiamo costruito un rapporto forte con il mercato italiano - ha detto Aswin K, general manager per l’Italia della Sia - La domanda tra il nord Italia e la regione Asia Pacifico si è sviluppata nel corso degli anni e ci permette di servire i due aeroporti con un collegamento giornaliero”.

Piena soddisfazione anche per la Sea di Milano: “La crescita del servizio operato oggi con un A 350 conferma il ruolo strategico della nostra base aeroportuale di Milano Malpensa. Grazie a rotte di questo livello confermiamo la nostra leadership per i voli intercontinentali nel Nord del Paese. Singapore Airlines è un vettore di livello che ha sempre trovato in Sea un partner pronto a investire nella qualità del servizio offerto “, ha sottolineato Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti.

Sia al momento dispone di un parco flotta composto da 153 aerei con due famiglie diverse (Airbus e Boeing).