Sgomita e cerca di conquistare spazi. Manda avanti il suo direttore commerciale Massimo Di Perna che ogni giorni “combatte” con una raffica di competitor agguerriti. Low cost in prima fila. Aeroitalia ha in qualche modo superato le diffidenze di quella parte di mercato che non ha mai concesso grandi aperture alla linea aerea guidata da Gaetano Intrieri. Nei giorni scorsi il vettore ha siglato un accordo con Travelport per rendere i contenuti disponibili anche alle agenzie di viaggio connesse alla piattaforma.

Un piccolo passaggio che Di Perna ha immediatamente rilanciato per dire che: “Questo accordo con Travelport rappresenta un passo importante perchè siamo accessibili alle adv. Il network della nostra compagnia è in espansione e con questa intesa aumentiamo visibilità e connettività sui mercati internazionali”.

A suggellare l'accordo e dare una spinta al vettore è arrivata la dichiarazione di Damian Hickey di Travelport: “Aeroitalia è cresciuta in modo evidente diventando un attore importante del mercato italiano”. Conferma che arriva nel pieno della stagione dove l’aerolinea sta cercando di riconfermarsi operatore in grado di sfruttare al meglio i flussi estivi. (r.v.)