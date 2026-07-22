Cabella: la strategia luxury di Oceania e Regent Seven Seas

Il debutto di Oceania Allura in Italia, seconda unità della nuova classe dopo Vista, segna il rafforzamento del presidio luxury nel Mediterraneo. La nave, brand di Norwegian Cruise Line Holdings, consolida un posizionamento alto di gamma fondato su gastronomia, suite contemporanee, servizio personalizzato e itinerari meno battuti.

Un’offerta pensata per viaggiatori esperti che cercano spazio e qualità.

A guidare la strategia è Alessandra Cabella, direttore commerciale Europa. “Oceania è l’ingresso nel lusso. Un prodotto upper premium per chi vuole passare da grandi navi a contesti più raccolti. Il cliente cerca tranquillità e contenuti”.

La flotta conta otto unità. Allura ospita circa 1.200 passeggeri con alto rapporto equipaggio ospiti. “Siamo riconosciuti per la migliore cucina in mare, con un cuoco ogni dieci ospiti”.

Accanto, il segmento ultra luxury di Regent Seven Seas Cruises. “Qui parliamo di un livello superiore. Navi piccole, servizio quasi uno a uno e formula all inclusive completa”. Sei unità tra 496 e 822 ospiti, solo suite con balcone. “Wifi, escursioni, vini e servizio sono inclusi. Il valore è nell’esperienza”, dice Cabella. Tra le novità, la futura Prestige. “Sarà tra le navi più esclusive al mondo”.