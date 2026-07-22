Un mercato aereo in costante crescita, sia come passeggeri che come aerei, tanto che il numero di velivoli che solcheranno i nostri cieli nei prossimi venti anni sarà più del doppio. È lo scenario preventivato da Boeing nel suo annuale Commercial Market Outlook (CMO), secondo il quale la flotta mondiale di aeromobili commerciali è destinata a crescere di quasi l’80%, superando i 50.000 velivoli entro il 2045.

Nei prossimi 20 anni saranno consegnati quasi 44.000 nuovi aerei, circa la metà dei quali sostituirà velivoli di precedente generazione. A generare questa grande richiesta ci saranno 3 fattori: la crescita dei viaggi nei mercati emergenti, l’espansione dei collegamenti point-to-point e il trasporto merci. Le economie mature (Nord America, Europa, Oceania e Giappone) rappresenteranno circa il 45% delle nuove consegne, mentre i mercati emergenti il 55%.

Le flotte dei vettori low-cost cresceranno di quasi il 4% annuo, rispetto a circa il 3% dei vettori tradizionali. Entro il 2045 gli aerei a corridoio singolo raddoppieranno, superando i 36.000 velivoli, e rappresenteranno oltre la metà della capacità globale, mentre saranno operativi oltre 8.000 aerei widebody.

“Le compagnie aeree si stanno adattando rapidamente per gestire le difficoltà del settore nel breve periodo, mentre la domanda di trasporto aereo continua a dimostrarsi resiliente”, ha dichiarato Brad McMullen, senior vice president Commercial Sales and Marketing di Boeing.

Anche il numero di passeggeri è stimato in costante crescita, trainato nel lungo periodo da fattori strutturali quali turismo, ampliamento delle destinazioni, commercio internazionale e attività economiche. Il traffico passeggeri dovrebbe crescere in media del 4% all’anno, determinando un raddoppio del traffico globale tra il 2026 e il 2045.