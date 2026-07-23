Si chiama Paris Stopover la nuova proposta per l’alta stagione messa in campo da Air France ed Extime Travel, il marchio di Groupe ADP dedicato al commercio al dettaglio e all'ospitalità aeroportuale e alle esperienze turistiche.

Questo nuovo servizio, ideato e gestito da Extime Travel, invita i viaggiatori a sfruttare il tempo di transito per godersi un'opportunità unica di esplorare Parigi e la sua regione. Considerando che il 50% dei clienti Air France in arrivo all'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle ha un volo in coincidenza per un'altra destinazione, questo servizio offrirà ai visitatori, in particolare ai viaggiatori internazionali, un'esperienza completa. Secondo Extime, ciò rappresenta un potenziale di 1,2 milioni di viaggiatori.

I clienti Air France possono ora scegliere, al momento della prenotazione del volo, di prolungare lo scalo a Parigi (sia all'andata che al ritorno) e prenotare un pacchetto con Extime Travel per esplorare la capitale e la regione circostante.

Dopo la prenotazione, Paris Stopover permette ai clienti Air France di scegliere tra una vasta gamma di pacchetti ideati da Extime Travel. Dai trasferimenti e alloggi alle attività, Paris Stopover può essere personalizzato in base alle preferenze individuali e alla durata dello scalo, da una a quattro notti.

Ogni pacchetto è stato ideato da Extime Travel per evidenziare le diverse opportunità di visita offerte dalla capitale francese e dalla regione circostante. Con il pacchetto Paris Must-See, i clienti possono esplorare i monumenti più iconici della città, dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre. Con Disneyland Paris, possono godersi una vacanza in famiglia a due passi da Parigi.

Questo servizio sarà presto ampliato con nuove esperienze premium, nonché escursioni culturali, gastronomiche, per offrire una gamma ancora più ampia di esperienze prenotabili con Extime Travel.

Il lancio di questa nuova offerta rappresenta una tappa fondamentale nella partnership strategica Connect France, siglata nel giugno 2025 da Air France-KLM e Groupe ADP, con l'obiettivo comune di accrescere l'attrattiva e l'influenza internazionale dell'hub di Air France presso l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, capitalizzando al contempo su Parigi e la Francia come destinazione turistica leader a livello mondiale.

Con Paris Stopover, l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle si propone come il primo grande hub europeo a offrire un'esperienza turistica unica tra un volo e l'altro.