TTG AGENTI - Giovani agenti crescono: il ricambio generazionale nelle agenzie di viaggi è un problema?

Assolutamente no, anzi. Il ricambio generazionale rappresenta una grande opportunità. La voglia di crescere, esplorare nuove strade e portare una visione contemporanea del mercato è un valore aggiunto sia per la singola agenzia sia per l’intero network.

L’esperienza si unisce all’energia e alle competenze delle nuove generazioni, creando un mix vincente.

Salvatore Amato – Puerto Svago Napoli Sanità

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