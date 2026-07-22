Airidea vola da Genova su Olbia e Alghero a tariffa fissa

Airidea avvicina Genova alla Sardegna. Il vettore propone per tutta la stagione estiva collegamenti dallo scalo ligure a Olbia e Alghero, con una tariffa fissa comprensiva di scelta posto, snack a bordo e bagaglio a mano.

I voli di andata e ritorno sulla tratta Genova-Olbia operano nelle giornate di lunedì e venerdì mentre i collegamenti di andata e ritorno tra Genova e Alghero sono operativi la domenica. I collegamenti saranno operati con Saab 340 da 34 posti, un aeromobile pensato per il mercato regionale.

La scelta nasce dalla volontà di sostenere le tratte più frequentate nel periodo più “caldo”, andando incontro alla maggiore domanda turistica estiva e intercettando il segmento leisure, le famiglie e tutti i viaggiatori che desiderano raggiungere la Sardegna.

“La scelta di sviluppare i collegamenti Genova–Olbia e Genova–Alghero nasce dall’analisi della domanda e dal confronto con gli operatori turistici e le realtà locali, che hanno evidenziato una forte esigenza di connessione tra la Liguria, con l’aeroporto di Genova, e la Sardegna – spiega Gian Marco Vivado, ceo Airidea -. Su questa base abbiamo costruito un’offerta pensata per rispondere alle esigenze dei passeggeri e partner. La tratta Genova–Olbia ha registrato fin dall’avvio un significativo riscontro, anche grazie alle collaborazioni e alle convenzioni sviluppate con operatori del settore hospitality. Un modello che stiamo replicando anche su Alghero. Vogliamo continuare a essere vicini ai territori, lavorando per garantire una connettività efficace e soprattutto sostenibile”.

In questa direzione nasce la collaborazione dedicata alla formula volo da Genova + appartamento nel Golfo degli Aranci, con tariffe convenzionate pensate per semplificare l'organizzazione della vacanza. Un'iniziativa sviluppata insieme agli operatori del territorio che conferma l'approccio di Airidea: costruire i collegamenti a partire dalle richieste del mercato e sviluppare partnership capaci di generare valore anche per il comparto turistico.