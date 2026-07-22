Air Transat rilancia la destinazione Lima in connessione da Roma e Venezia

Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, rilancia il collegamento verso Lima, capitale del Perù e una delle destinazioni più richieste in America Latina. La rotta è disponibile dall'Italia con voli in connessione via Toronto o Montréal, fino a ottobre 2026. La compagnia fa sapere in una nota che le agenzie di vaiggi possono richiedere quotazioni per gruppi su Lima con tariffe speciali.
Nello specifico, la schedule prevede per Lima voli in connessione da Roma e Venezia. Da Roma con 3 frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica), mentre da Venezia con 1 volo a settimana (sabato).
Remo Vangelista