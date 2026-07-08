Air Transat: in estate voli in connessione dall’Italia su Vancouver e Calgary

Si ampliano le connessioni dall’Italia di Air Transat. Oltre ai voli diretti già annunciati da tempo, la compagnia canadese, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, mette in campo anche rotte in connessione su Vancouver e Calgary via Toronto e Montreal.

Queste opzioni sono ora possibili grazie all’accordo di codeshare con Porter Airlines che consentirà ai passeggeri in partenza da Roma, Venezia e Lamezia possono raggiungere Vancouver e Calgary in connessione via Toronto o Montréal, con un unico biglietto integrato Air Transat e un solo check-in bagagli fino a destinazione finale.

Confermati intanto tutti i voli diretti dall’Italia, con il Roma Toronto con frequenze in crescita: dai 3 voli settimanali fino al 18 giugno, ai 6 voli dal 18 giugno, fino a raggiungere il volo giornaliero dal 23 luglio, mentre il Roma–Montréal passa invece da 5 voli settimanali, al volo giornaliero già a partire dallo scorso 19 giugno. Entrambe le rotte sono attive fino al 24 ottobre 2026.

Anche Venezia vola su Toronto, con 3 frequenze nel periodo estivo (8 giugno–12 settembre), mentre da Lamezia parte l'unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto, attivo fino al 15 ottobre.