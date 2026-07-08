Wizz Air: da dicembre volo giornaliero tra Napoli e Valencia

Debutterà il prossimo 14 dicembre la nuova rotta che mette un altro tassello nel percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Grazie alla collaborazione tra la compagnia e la società di gestione dell’aeroporto di Napoli verrà attivato il collegamento su Valencia, nuova base della low cost, che avrà una frequenza giornaliera.

“Il mercato tra Napoli e la Spagna si conferma tra i più dinamici del nostro network, grazie a una domanda in costante aumento sia da parte dei viaggiatori campani sia del mercato spagnolo e l'incremento di capacità sulla rotta Napoli–Valencia rappresenta una risposta concreta a questa crescente richiesta” sottolinea Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac.

A Napoli, Wizz Air conferma una presenza sempre più solida, con 24 rotte verso 13 Paesi e un’offerta che continua ad ampliarsi grazie al rafforzamento della base nello scalo campano. “L’apertura della nuova rotta tra Napoli e Valencia rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Wizz Air in Campania e nel nostro impegno a offrire ai passeggeri italiani sempre più possibilità di viaggio verso destinazioni internazionali”, aggiunge Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.