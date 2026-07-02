Un poker di novità per supportare la stagione sciistica. Wizz Air amplia il proprio network dal Torino Airport con quattro nuove rotte internazionali, che dal 16 gennaio 2027 collegheranno lo scalo piemontese alla Polonia e alla Repubblica Ceca.

La low cost volerà dall’aeroporto torinese verso Breslavia, Danzica e Katowice e Praga. I voli - in vendita da ieri - saranno operati ogni sabato fino all’inizio di marzo.

Le nuove rotte si inseriscono nel percorso di crescita di Wizz Air a Torino, già avviato con l’annuncio dell’apertura della nuova base operativa. La base, settima in Italia e quarantesima a livello globale per la compagnia, prevede il posizionamento di due aeromobili sullo scalo piemontese: il primo dal 14 settembre e il secondo dal 25 ottobre 2026. “L’apertura della nuova base Wizz Air a Torino ha rappresentato il primo passo di un percorso di crescita ambizioso nel capoluogo piemontese - spiega Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Oggi, con l’annuncio di quattro nuove rotte da Breslavia, Danzica, Katowice e Praga, confermiamo un ulteriore impegno verso la città e verso un territorio che gioca un ruolo sempre più importante nella nostra strategia di espansione in Italia. Questi nuovi collegamenti contribuiranno a generare nuovi flussi di traffico in entrata dai mercati dell’Europa centrale, avvicinando sempre più passeggeri internazionali alle principali località sciistiche del Piemonte e sostenendo concretamente lo sviluppo del turismo invernale nella regione”

Per Paolo Papale, direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport “le quattro nuove rotte sci di Wizz Air rafforzano il posizionamento di Torino come aeroporto di riferimento per gli sciatori da tutta Europa interessati alla varietà e alla qualità dell’offerta delle montagne piemontesi. I collegamenti con Polonia e Repubblica Ceca - conclude - aprono nuove opportunità per intercettare flussi turistici verso Torino, le Alpi del Nord-Ovest e il sistema neve regionale”.