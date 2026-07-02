C’è un’altra causa in corso relativa ai nomi utilizzati dalle compagnie aeree, anche per quanto riguarda i programmi di fidelizzazione. Dopo il caso Ita-Aeroitalia, con quest’ultima chiamata in ballo dal vettore nazione per la similitudine di marchio e nome con quello della vecchia Alitalia, è ora la volta di Volotea. Ma in questo caso è la low cost spagnola a chiedere i danni a Ita.

Tutto ruoterebbe, secondo quanto riportato da Corriere.it, intorno al nome dell’ex programma fedeltà di Ita Airways, Volare, ora confluito in Miles and More. Secondo Volotea ci sarebbe un danno dei loro confronti, in quanto dal 2011 lo stesso nome è stato adottato per la loro rivista di bordo, aprendo così una causa al tribunale di Alicante contro il vettore italiano e una alla Corte di Giustizia Ue anche nei confronti degli Uffici preposti alla proprietà intellettuale.

Fermo restando che il nome del programma fedeltà non è ormai più in uso, i vertici di Volare hanno fatto richiesta di danni per circa mezzo miliardo di euro.