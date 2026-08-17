La valanga di arrivi e presenze sulle montagne italiane dà ragione alla scelta di vacanza olistica a cui Vitalpina Hotels Südtirol crede da 20 anni. “La stagione estiva sta mostrando un andamento complessivamente positivo, anche se il mercato è diventato più dinamico e meno prevedibile – racconta in un’intervista a TTG Brigitte Zelger, presidentessa del gruppo da trenta strutture alberghiere indipendenti in Alto Adige -. Gli ospiti scelgono con maggiore attenzione e cercano un valore concreto: natura, movimento, benessere, buona alimentazione, autenticità e tempo per sé”, valori fondanti del metodo dei Vitalpina Hotels.

Unendo a ciò il desiderio di temperature più piacevoli, spazi aperti e luoghi meno affollati, la montagna estiva fornisce un’esperienza rigenerante, “un’evoluzione che rappresenta una grande opportunità per l’Alto Adige e per il nostro gruppo”.

Si attende l’inverno con fiducia: “La neve e lo sci rimangono naturalmente elementi importanti dell’offerta altoatesina, ma oggi la vacanza invernale comprende passeggiate e ciaspolate, natura e silenzio, benessere, cucina regionale e momenti di rigenerazione”. Tendenza interessante “che conferma ancora una volta la validità di vivere la montagna in modo autentico, consapevole e in tutte le sue dimensioni”.

Pensando in grande, il gruppo continua a rafforzare la qualità e la riconoscibilità dell’offerta e a rappresentare un modello di turismo autentico, consapevole e sostenibile, sviluppando nuove esperienze e consolidando la collaborazione tra le strutture e i partner locali.