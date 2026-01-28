Vitalpina Hotels Südtirol festeggia 20 anni con la new entry OLM Nature Escape

Vacanza attiva, impegno ambientale, strutture immerse nella natura e innovazione dell’offerta distinguono il ventennale 2006-2026 di Vitalpina Hotels Südtirol, gruppo di 30 strutture a conduzione familiare.

“Sin dalla fondazione ci siamo occupati di natura, attività all’aperto, benessere e alimentazione - afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels –. Negli anni ci siamo concentrati sulla sostenibilità; tutti i membri hanno un rapporto rispettoso e consapevole con il luoghi”.

Per festeggiare i suoi 20 anni, Vitalpina arricchisce i programmi con il Bagno nel bosco di Vitalpina Relax, la respirazione consapevole di Vitalpina Respiro e il cammino Vitalpina Montagna da vivere.

Inoltre, il gruppo annuncia la new entry di OLM Nature Escape di Campo Tures: “La filosofia Vitalpina è presente attraverso l’ottimizzazione delle risorse energetiche, alimenti genuini, materiali da costruzione e tessili sostenibili, esperienze benessere nella natura” dichiarano i proprietari di OLM.