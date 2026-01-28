TTG Italia
Italian Exhibition Group

Vitalpina Hotels Südtirol festeggia 20 anni con la new entry OLM Nature Escape

Vitalpina Hotels Südtirol festeggia 20 anni con la new entry OLM Nature Escape

Vacanza attiva, impegno ambientale, strutture immerse nella natura e innovazione dell’offerta distinguono il ventennale 2006-2026 di Vitalpina Hotels Südtirol, gruppo di 30 strutture a conduzione familiare.

“Sin dalla fondazione ci siamo occupati di natura, attività all’aperto, benessere e alimentazione - afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels –. Negli anni ci siamo concentrati sulla sostenibilità; tutti i membri hanno un rapporto rispettoso e consapevole con il luoghi”.

Per festeggiare i suoi 20 anni, Vitalpina arricchisce i programmi con il Bagno nel bosco di Vitalpina Relax, la respirazione consapevole di Vitalpina Respiro e il cammino Vitalpina Montagna da vivere.

Inoltre, il gruppo annuncia la new entry di OLM Nature Escape di Campo Tures: “La filosofia Vitalpina è presente attraverso l’ottimizzazione delle risorse energetiche, alimenti genuini, materiali da costruzione e tessili sostenibili, esperienze benessere nella natura” dichiarano i proprietari di OLM.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana