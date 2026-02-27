Ammonta a 6,7 miliardi di euro il giro d’affari generato dalle vacanze sulla neve nel primo trimestre dell’anno. Secondo l’indagine effettuata da Tecnè per Federalberghi, oltre 9 milioni di italiani hanno scelto la montagna nel periodo invernale e di questi 2,7 milioni anche solo per un weekend.

“Il quadro della nostra indagine configura uno scenario variegato – spiega il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca –. Innanzitutto rivela una stagione invernale in crescita, elemento che rafforza il senso di solidità del nostro settore. Ma vediamo anche una domanda che si esprime in due direzioni: da una parte verso l’esperienza più completa della settimana bianca, dall’altro verso la fruizione della montagna a misura di week end, una scelta più flessibile per la gestione del budget ed anche del calendario delle partenze”.

Per quanto riguarda le settimane bianche, la spesa media si attesta a 706 euro, con l’albergo o il villaggio turistico che resta la prima scelta (28,4%) seguito dai B&B (21%) e dal soggiorno da parenti o amici. Le località del Nord Italia dominano le preferenze degli sciatori, con un’incidenza maggiore per la vacanza più lunga rispetto ai weekend.

“Purtroppo – conclude Bocca - non possiamo trascurare il dato di coloro per i quali l’aumento del costo della vita ha costituito un deterrente nella pianificazione di un soggiorno in montagna. Molti, infatti, si sono visti costretti a rinunciare o comunque a ridurre le proprie aspettative, tagliando gli extra e magari scegliendo soluzioni decisamente più economiche”.