Il turismo non rallenta. E anche se la classica ‘vacanza sole e mare’ domina lo scenario, business travel e mice crescono oltre la media.

Questo il quadro che emerge dal World Travel Monitor di IPK, che analizza il settore dei viaggi nel 2025 internazionali tracciando un panorama incoraggiante. Il bilancio dello scorso anno segna un incremento del 4% nei viaggi internazionali a livello globale.

Lo scenario tuttavia è sfaccettato: se il mercato Europeo registra un aumento del 4%, in linea con la media globale, gli Stati Uniti registrano invece un -1%, con una leggera flessione che tuttavia non intacca la prima posizione degli Usa per numero di viaggi internazionali; a seguire, rispettivamente al secondo e terzo posto, Germania e Regno Unito.

Oltre la media invece i viaggi dall’Asia, che crescono del 5%. Da sottolineare la performance del mercato sudamericano, che cresce dell’11%, trainato soprattutto dai viaggi intercontinentali.

La soddisfazione di viaggio

Per quanto riguarda il Destination Performance Index, che misura la soddisfazione di viaggio in base alla destinazione, i vincitori del 2025 sono stati ancora una volta Dubai, davanti ad Abu Dhabi, Bahamas e Brasile.

Analizzando i singoli settori, quasi tre quarti di tutti i viaggi internazionali a livello mondiale nel 2025 sono stati legati al leisure, un segmento cresciuto del 4%, in linea con la media complessiva, con il soggiorno ‘sole e mare’ in vetta alle preferenze. Con un tasso del 6%, i viaggi d’affari nel 2025 sono invece cresciuti a una velocità superiore alla media e per la prima volta sono tornati ai livelli del 2019.

Cresce anche la durata media dei viaggi, che si attesta a 9 notti: un trend legato soprattutto alla ripresa dei viaggi lungo raggio.

Anche la spesa per viaggio ha registrato un aumento superiore alla media nel 2025, con un incremento annuo del 5%.