Perché il Roma

“Non è un volo point to point, ma qualcosa di più”. Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia, esce allo scoperto sulla questione del volo Roma Fiumicino-Milano Malpensa.

Un volo destinato a finire in soffitta a fine marzo. “Oltre un anno fa abbiamo deciso di investire su questa tratta - ha scritto Intrieri sui social -. Un ponte tra Nord-Ovest e la capitale, tra due grandi poli economici. Abbiamo trasportato 100mila pax senza contributi, senza sostegni e trattamenti di favore”.

Con l’avvio dell’orario estivo non ci sarà più il collegamento. Per una serie di motivi (quello economico fa la differenza) Aeroitalia deve sospendere la rotta, ma Intrieri ha fatto sapere che sia la politica, sia il territorio non hanno mai sostenuto la linea Roma Fco-Malpensa.

“Tra poco, in Italia, non ci sarà più un volo diretto tra Fiumicino e Malpensa. E le low cost, che negli anni hanno beneficiato di contributi e incentivi di ogni tipo, non hanno alcun interesse a svolgere un ruolo di sistema. Noi abbiamo fatto la nostra parte”.

