Napoli, il 12 marzo il ministro Santanchè inaugura la Bmt

Sport e benessere, un’area dedicata al segmento alto di gamma di Napoli e della Campania, i nuovi tipi di turismo, intelligenza artificiale e innovazione, con un naturale asse di attenzione spostato verso il Sud Italia. Questi alcuni dei temi centrali della prossima Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, che sarà inaugurata a Napoli dal ministro Daniela Santanchè il 12 marzo.

Molte le personalità che saranno presenti al taglio del nastro della manifestazione organizzata dalla Progecta di Angioletto De Negri, giunta alle 29esima edizione: il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio; il consigliere del Ministro del Turismo per i rapporti istituzionali, Gianluca Caramanna; il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Attesa anche la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico e dell’assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio.

Appuntamento America’s Cup 2027

Da Bmt 2026 inizierà anche il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027, che vedrà le prime regate preliminari svolgersi in Sardegna a partire dalle prossime settimane prima del grande evento conclusivo in programma nelle acque del Golfo di Napoli nell’estate del 2027. La borsa partenopea aprirà le porte agli operatori che lavoreranno nei mesi successivi per accogliere il flusso di turisti in arrivo a Napoli e nel sud Italia per seguire la più importante e storica regata nel panorama velistico mondiale.

Per l’America’s Cup 2027 è atteso l’arrivo di decine di migliaia di persone da tutto il mondo e Bmt rappresenterà il marketplace ideale per raccogliere questo interesse e raccontare tutte le iniziative in cantiere per gli ospiti sia sul piano delle sistemazioni logistiche che per quanto riguarda il ricco calendario di avvenimenti a carattere culturale, enogastronomico e musicale in fase di allestimento da parte delle Istituzioni nazionali e locali.