I dati non lasciano scampo a una delle mete più forti degli anni ‘90.

Cuba da qualche stagione vive un periodo difficile, con arrivi in calo e strutture alberghiere che necessitano di interventi di ristrutturazione.

Sembrano ormai lontani i tempi dei numerosi voli charter verso mete e villaggi di forte richiamo.

In mezzo a una situazione geopolitica molto complicata e con gli Stati Uniti sulla porta arrivano però strani segnali dal mercato di casa nostra. La famiglia Preatoni ha infatti annunciato (prossima settimana) una conferenza stampa a Milano per presentare il progetto Domina Caribe su Cuba (strutture a L'Avana e Varadero).

Secondo informazioni recuperate da TTG Italia ci troviamo di fronte all'ennesima scommessa di Preatoni, che ha annusato l'occasione di piazzare un colpo per anticipare i competitor. Ora sarà decisivo attendere l'eventuale rilancio turistico dell'isola, ma i tempi potrebbero essere non rapidissimi.

Come molti ricorderanno Ernesto Preatoni fu tra i primi a credere nella destinazione Sharm e per molti anni il suo villaggio Coral Bay fu meta delle vacanze di personaggi noti, attori e calciatori. Adesso arriva invece questa operazione su Cuba che sta facendo discutere il mercato.

Domina vuole mettere un piede in una destinazione che nei prossimi anni potrebbe fornire ancora buone soddisfazioni. A patto che cambi qualcosa, almeno sul fronte dei collegamenti e delle infrastrutture.