Il cambio di passo per il comparto

Direttore TTG Italia
Cambiare aspetto per conquistare investimenti e posizionamento internazionale. Il messaggio del ministro Daniela Santanchè farà senza dubbio discutere e trasmetterà un nuovo impulso a tutto il settore.
Dal Forum del Turismo di Milano è emerso che il turismo “deve diventare industria per normativa e dignità. Un cambio di allocazione del comparto non è necessario, ma fondamentale”.
Per fare questo servirà però un cambio di passo inevitabile e la stessa Santanchè ha parlato di “indispensabile aggregazione delle imprese alberghiere, pensando anche a un piano in grado di ridurre l’impatto fiscale di operazioni di questo tipo”.
Un settore, quello alberghiero, che ha bisogno di imprese strutturate per competere. Se lo mettiamo a confronto con i principali mercati europei, la strada appare ancora lunga.
