L’hospitality del 2026 non può che essere mobile first. Veloce, semplice, automatizzata. Nel webinar a tema organizzato da TTG Italia e Canary Technology, personalizzazione e trattamento vip sono risultati trend in ascesa in ogni fascia di clientela: il 70% dei viaggiatori odierni, infatti, si aspetta che le strutture alberghiere dispongano di servizi automatizzati in grado di rendere il soggiorno quanto più frictionless possibile.

“Tenuto conto che il 50% di chi viaggia fa già ricorso all’IA generativa in fase di pianificazione - ha spiegato Luca Zeno, responsabile Italia Canary Technology - e, proprio grazie ad essa, ottiene poi un’esperienza in hotel migliore nell’84% dei casi, le strutture ricettive che non innalzano il proprio livello di smart feedback finiscono per incorrere in giudizi di efficienza più severi e in conseguenti tassi di volatilità più alti”.

Hotel ideale viene perciò considerato quello in grado di garantire mobile check-in, tablet registration, operazioni di front desk con QR code, ma anche rilascio immediato di mobile key, F&B mobile ordering e, in generale, un rapporto domanda/risposta/soluzione pratica che estingua i tempi d’attesa della burocrazia e dell’eventuale disponibilità in loco del personale. “Per corrispondere simili aspettative - ha osservato Lorenzo Garbin, co-responsabile Italia Canary Technologies - la nostra azienda fornisce anche strumenti di comunicazione AI omnichannel, oltre che predisporre payment hub mediante cui incentivare le operazioni di upsell”.