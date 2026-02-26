Quella che nel passato è stata agli onori della cronaca per decenni come storica sede del Partito Comunista Italiano, si prepara a riaprire in primavera in una veste completamente diversa, nel segno del lusso e del lifestyle. Aprirà infatti in via delle Botteghe Oscure a Roma il primo hotel italiano a marchio Thompson: 69 camere e e un concept che unisce energia urbana e design contemporaneo, la nuova destinazione firmata AG Group e Gruppo Rossfin avrà infatti le insegne di Thompson Rome by Hyatt.

“In pieno centro storico e affacciato su piazza Venezia - si legge in una nota -, luogo simbolo della città e in posizione ideale per raggiungere le più importanti attrazioni – dal Colosseo al Pantheon, fino alla Fontana di Trevi – Thompson Rome by Hyatt valorizzerà uno dei suoi tratti più scenografici: il rooftop panoramico, pensato per vivere Roma dall’alto, tra aperitivi, cocktail e serate dal mood cosmopolita”.

Gli interni di Thompson “saranno sofisticati senza ostentazione, eleganti ma profondamente familiari – prosegue il comunicato -. Accoglienti come una dimora amata, al di fuori delle mode passeggere, mai eccessivamente leziosi, mai rigidamente uniformi. Un equilibrio raro: tra bellezza e anima, tra stile e calore”.