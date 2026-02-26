Il comparatore dei traghetti, ecco Ferryscanner

Semplificare la prenotazione dei traghetti e ispirare nuove idee di viaggio. Questi gli obiettivi di Ferryscanner, piattaforma di comparazione fondata nel 2018 ad Atene.

Grazie a un motore di ricerca con accesso a oltre 350 compagnie e più di 6.000 rotte in tutto il mondo, la piattaforma permette di visionare diverse soluzioni di viaggio, combinare tratte e pianificare itinerari anche articolati.

La funzione ‘percorsi multipli’ consente, inoltre, di costruire viaggi su misura, aggiungendo fino a dieci tappe in un’unica prenotazione; mentre una mappa interattiva facilita la scelta della destinazione, offrendo una visualizzazione chiara ed immediata delle rotte disponibili.

Una volta acquistato il biglietto, l’utente può trovare nell’area personale i dettagli del viaggio e le carte d’imbarco digitali, e può gestire facilmente i dati di passeggeri e veicoli.

“Il nostro obiettivo è rendere ogni fase del viaggio più piacevole e accessibile, dalla scelta della destinazione alla prenotazione, fino all’imbarco”, commenta Alexia Kotsi, marketing director di Ferryscanner. “I viaggi in traghetto stanno diventando sempre più popolari, non solo per raggiungere le mete più iconiche, ma anche per scoprire angoli nascosti e nuove rotte. Ferryscanner nasce proprio per questo: offrire un’esperienza fluida, trasparente e personalizzata, che permetta a chiunque di vivere il mare in modo autentico e senza pensieri, aprendo la strada a nuove avventure e destinazioni ancora poco conosciute.”

La piattaforma garantisce inoltre un servizio di assistenza clienti multilingue, pagamenti flessibili e sicuri, nonché servizi aggiuntivi quali cancellazione gratuita, avvisi sms, assicurazione viaggio e check-in online.