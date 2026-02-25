Direttore TTG Italia
Molto diverso, con aspetti e angolature originali. Il mondo dell’alta gamma non è solo la first class della compagnia aerea o il catalogo luxury del tour operator.
È molto di più e per questo abbiamo deciso di rilanciare TTG Luxury (versione digital) con un prodotto editoriale che ogni mese racconterà e raggrupperà il meglio delle notizie dedicate a questo segmento di mercato.
Comparto che non solo cresce a ritmo sostenuto, ma cambia pelle a velocità doppia rispetto al resto dell’industria turistica.
Questo perché ogni giorno nascono realtà, soprattutto nel settore ospitalità, che vanno alla caccia di un terreno capace di fornire un margine interessante rispetto a qualche stagione fa.
Poi è forse giusto evidenziare che in alcuni casi stiamo notando un certo abuso della parola lusso e per questo TTG Luxury vuole cercare, scoprire e raccontare esempi reali di alta gamma.
Sforna accordi e lancia proposte. Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, non è legato alle vecchie tradizioni di mercato. Lui si muove ogni giorno per...
I dati non lasciano scampo a una delle mete più forti degli anni ‘90.
Cuba da qualche stagione vive un periodo difficile, con arrivi in calo e strutture...
La lunga storia del Tucano è arrivata purtroppo al capitolo finale. Il tour operator di Willy Fassio ha definitivamente chiuso i battenti, malgrado l’affannosa...