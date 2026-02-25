Volotea aggiunge 4 nuove rotte al network da Verona

Arriva il potenziamento sullo scalo di Verona da parte di Volotea. La compagnia low cost ha infatti annunciato l’aggiunta di 4 nuovi collegamenti sul Catullo in direzione di Karpathos, Malaga, Minorca e Atene. La prima a decollare sarà la rotta per Malaga, operativa dal 1° agosto con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. A seguire, dal 2 agosto, prenderanno il via i collegamenti verso Atene e Minorca, entrambi con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Infine, dal 5 agosto, si potrà volare ogni mercoledì alla volta di Karpathos.

“Verona rappresenta per Volotea una base strategica e un punto di riferimento a livello di network. Per l’estate 2026 investiamo ulteriormente sullo scalo con quattro nuove rotte internazionali e un incremento delle frequenze verso alcune delle destinazioni domestiche più richieste, come Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo – dice Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Il posizionamento di un terzo aeromobile durante il periodo di picco estivo ci permette di rispondere in modo concreto alla domanda del territorio, rafforzando in particolare i collegamenti tra il Nord Italia e le Isole, un segmento strategico per la mobilità leisure”.

Salgono così a 21 le destinazioni servite da Volotea a Verona per il 2026: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 1 in Danimarca (Aalborg); 1 in Francia (Parigi Orly); 4 in Grecia (Atene – novità 2026, Heraklion, Karpathos – novità 2026 e Zante); 6 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid, Minorca e Malaga – entrambe novità 2026, Siviglia).

“Questa decisione testimonia la fiducia nel nostro aeroporto come punto strategico per il traffico leisure e business e rafforza ulteriormente i collegamenti internazionali verso mercati chiave come Spagna e Grecia – conclude Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del gruppo Save -. Siamo certi che questa ulteriore collaborazione con Volotea porterà valore aggiunto ai nostri passeggeri e consoliderà il ruolo di Verona come porta d’accesso al Mediterraneo”.