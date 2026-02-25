Ryanair porta a 20 le rotte da Forlì, Parma e Rimini

Saranno 20 in totale le rotte che verranno operate da Ryanair nel corso della prossima stagione estiva sugli scali di Forlì, Parma e Rimini. Uno schedule che prevede 9 nuovi collegamenti, con una crescita dei posti offerti pari al 50%.

Nel dettaglio la low cost irlandese effettuerà tre collegamenti da Forlì, con le novità di Cagliari e Londra Stansted, cinque da Parma (Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted le new entry) e dodici da Rimini. In questo caso i voli aggiuntivi saranno su Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.

“Con 20 rotte, incluse 9 entusiasmanti nuove destinazioni – sottolinea il ceo Eddie Wilson -, questo operativo supporterà oltre 370 posti di lavoro locali e prevederà almeno 250.000 posti aggiuntivi e un minimo di oltre 660.000 passeggeri all’anno (+50%), incrementando la connettività e il turismo in entrata tutto l’anno a Forlì, Parma, Rimini e nell’intera regione Emilia Romagna”.