Venezia: il ticket d’ingresso contro l’abusivismo

Un totale di 5,5 milioni di euro nel 2025: questo quanto ha ricavato il Comune di Venezia nel primo anno di applicazione del ticket d’ingresso. Nel complesso, i pagamenti effettuati sono stati 762.476.

Tuttavia, come riporta ilsole24ore.com, il sistema si è rivelato utile anche per combattere l’abusivismo: in tre anni nella laguna si è passati da 202 strutture irregolari individuate nel 2023 alle 63 del 2024 fino a sole 6 nel 2025. Andamento analogo nel territorio sulla terraferma, dove si è passati da 71 strutture irregolari nel 2023 a 13 nel 2025.

Il contributo di accesso, che si applica solo ai turisti ‘mordi e fuggi’, ovvero quelli che non pernottano in loco, ha costretto infatti molte strutture a uscire dal sommerso per poter esentare gli ospiti dal pagamento del ticket.

Il 2025 inoltre è stato anche l’anno del debutto del Cin, il codice identificativo nazionale necessario per poter svolgere l’attività di affitto turistico. Nel centro storico veneziano tra le infrazioni più frequenti figura proprio la mancata esposizione del Cin (il che non significa automaticamente che la struttura non ne fosse in possesso, ma solo che aveva omesso di esporlo).