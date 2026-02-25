L’aeroporto di Foggia chiuso per lavori tra il 17 e il 19 marzo

Saranno tre i giorni di chiusura totale dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia. L’aeroporto pugliese interromperà tutte le operazioni di volo dal 17 al 19 marzo prossimi per consentire di effettuare a interventi di manutenzione della pista di volo, finalizzati al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza operativa.

“Durante le giornate indicate – si legge in una nota di Aeroporti di Puglia -, tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati. I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia Aeroitalia per informazioni relative a eventuali riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio”.

I collegamenti verranno poi ripristinati a partire dal 20 di marzo.