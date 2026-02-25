Nile Air, quarta frequenza sul Milano Bergamo-Il Cairo

Dal prossimo 2 aprile e fino al 22 ottobre Nile Air introdurrà una quarta frequenza settimanale per il suo volo da Bergamo a Il Cairo. La frequenza sarà inserita nella giornata di giovedì.

Con questa novità, salgono a quattro i collegamenti settimanali tra l’Italia e l’Egitto, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità e nuove opportunità di viaggio sia per turismo sia per viaggi d’affari. La rotta sarà operata ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, rafforzando ulteriormente la connettività tra il Nord Italia e la capitale egiziana.

L’incremento delle frequenze conferma l’impegno di Nile Air nel consolidare la propria presenza sul mercato italiano e nel rispondere alla crescente domanda di collegamenti diretti tra Milano Bergamo e Il Cairo, hub strategico per i collegamenti verso l’Egitto e le principali destinazioni del Medio Oriente.