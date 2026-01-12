Pagare il soggiorno a rate? HeyLight rivoluziona il booking nell’accomodation e ottimizza i margini

Il Buy Now Pay Later entra nel turismo e cambia le regole del gioco. Sempre più viaggiatori cercano flessibilità nei pagamenti e gli operatori dell’hospitality scoprono che questa leva non solo aumenta le prenotazioni ma riduce il rischio di cancellazioni e protegge i margini. A guidare la trasformazione del comportamento d’acquisto è HeyLight, la soluzione di Compass Banca pensata per hotel, catene alberghiere, B&B, villaggi turistici e short-term rentals. “Per il settore hospitality - spiega Luca Lambertini, HeyLight Director - offriamo una soluzione smart e semplice, ideale per il mercato internazionale e integrabile con i sistemi digitali più diffusi tra le strutture alberghiere. Queste ultime possono così facilmente intercettare i viaggiatori che pianificano con largo anticipo”.
Perché BNPL conquista il turismo
Il 38% dei clienti dichiara che senza la possibilità di rateizzare il pagamento non avrebbe concluso la prenotazione, mentre il 60% segnala che grazie a questa opportunità ha scelto servizi di fascia superiore. A rivelarlo sono i dati dell’Osservatorio Compass, che confermano come per il settore del turismo il pagamento dilazionato non sia più un optional ma una vera e propria leva strategica. L’impatto sul business degli operatori è significativamente vantaggioso: le strutture che hanno adottato la soluzione HeyLight hanno infatti registrato un incremento delle prenotazioni e una maggiore capacità di attrarre nuovi target di clienti.
Come funziona HeyLight per l’hotellerie
Il sistema è semplice e immediato: l’importo della prenotazione viene suddiviso in quote mensili, calcolate in base al tempo che separa la prenotazione dal check-in, mentre il saldo si completa entro l’arrivo in struttura, senza interessi né costi aggiuntivi. Il pagamento può avvenire tramite carta di credito, debito o prepagata e il sistema è integrabile con i principali booking engine: tutto questo rende il funnel rapido e privo di complessità.
I vantaggi per gli operatori
Offrire flessibilità significa conquistare nuovi clienti, aumentare le revenue e ridurre i rischi. “Percepito dal cliente come un plus che migliora l’esperienza di acquisto e di fruizione del viaggio, grazie alle diverse soluzioni offerte da HeyLight il pagamento flessibile riduce la necessità di applicare sconti, salvaguardando in questo modo la marginalità dei nostri partner”, aggiunge Lambertini. Tra i vantaggi del servizio ci sono dunque:
- Più prenotazioni, meno sconti: HeyLight permette di incentivare il booking anticipato nei periodi di bassa stagione senza ricorrere a offerte aggressive.
- Riduzione del rischio di abbandono: lo strumento offre la possibilità di dilazionare la spesa riducendo il tasso di drop-off.
- Controllo e sicurezza: le policy di cancellazione restano in mano alla struttura, mentre il pagamento anticipato riduce il rischio di no-show.
In un mercato sempre più competitivo e globale, offrire flessibilità è dunque ciò che permette di aumentare le revenue e ridurre i rischi e conquistare nuovi clienti.
Chi volesse approfondire le soluzioni di pagamento HeyLight per il settore del turismo può cliccare direttamente qui, oppure incontrare HeyLight dal 10 al 12 febbraio 2026 alla BIT Fieramilano Rho, Padiglione 9P Stand P14-P16.
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale HeyLight è un marchio registrato di Compass Banca S.p.A. e identifica diverse soluzioni di pagamento rateale: A) La dilazione di pagamento gratuita concessa ai consumatori, previa valutazione, da venditori di beni e servizi con cui Compass Banca S.p.A. abbia stipulato, un accordo per la cessione dei crediti pro-soluto (factoring). Condizioni complete applicabili alla dilazione sono disponibili presso i venditori di beni e servizi. Fogli Informativi relativi al contratto di factoring disponibili sul sito www.compass.it, www.HeyLight.com, presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso gli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di intermediari del credito monomandatari o con mandato in esclusiva di prodotto di Compass Banca S.p.A.. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A.. B) Il prestito finalizzato concesso ai consumatori, salvo approvazione, direttamente da Compass Banca S.p.A.. Condizioni economiche e contrattuali disponibili sul sito www.compass.it, www.HeyLight.com e presso i venditori, convenzionati senza o in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. C) Inoltre, il marchio HeyLight è stato concesso in licenza d’uso a Holipay S.r.l., società italiana con sede in viale Ortigara, 7/9 Milano Marittima (RA) Registro Imprese di RA Codice Fiscale e Partita Iva 16090851003. Il servizio tecnologico offerto da Holipay è pensato per le esigenze degli albergatori, al fine di automatizzare e ripartire calendarizzando il flusso degli incassi delle caparre attraverso un sofware as a service integrato con un servizio di gateway di pagamento. L’utilizzo del servizio è soggetto a termini e condizioni www.heylight.com/it/it/viaggi-turismo.
Il settore turistico si sta trasformando profondamente: oggi il viaggio su misura non è più un lusso riservato a pochi, ma una forma d’arte. Personalizzare...
Dalla capitale Riyadh alla cosmopolita Jeddah fino all’onirica AlUla, l’Arabia Saudita è la nuova frontiera del turismo esperienziale, ideale per un inverno...
Go Global Travel, una delle principali piattaforme di distribuzione B2B nel settore travel, annuncia la sua trasformazione in Yanolja Go Global, inaugurando...
Quante volte hai visto quella foto tipica del tuo cliente a New York, con quel sorriso un po’ forzato perché non capisce la guida o perché il prezzo finale...