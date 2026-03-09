TTG Italia
Italian Exhibition Group

The Thinking Traveller sbarca in Sardegna

Una quarta destinazione italiana per The Thinking Traveller. L’azienda debutta infatti in Sardegna con una selezione di ville scelte per il loro design architettonico, la posizione e il legame con il paesaggio circostante.

Il portfolio iniziale di The Thinking Traveller in Sardegna includerà ville situate sia nel Nord-Est che nel Sud dell'isola. Nel Nord-Est, la proprietà Salinedda Six si affaccia su Capo Coda Cavallo e sull'isola di Ruia e comprende terrazze, una piscina a sfioro e accesso diretto alla costa. Villa I Corbezzoli è stata progettata da Savin Couëlle, architetto coinvolto nello sviluppo della Costa Smeralda negli anni '60. La proprietà è circondata da giardini mediterranei e si trova a pochi passi dalla spiaggia di La Celvia. La sua architettura incorpora materiali locali e tecniche di costruzione tradizionali.

Nella Sardegna meridionale, le ville Maria e Lia sono immerse in giardini paesaggistici vicino alla spiaggia di Santa Margherita di Pula, offrendo sistemazioni a ridosso della costa pur mantenendo la privacy.

“Siamo lieti di dare il benvenuto alla Sardegna nel nostro portfolio, è una destinazione che i nostri clienti più esigenti ci hanno chiesto fin dall'inizio – dice Rossella Beaugié, co-fondatrice di The Thinking Traveller -. Per noi, la vera emozione del viaggio risiede in quella prima scoperta: arrivare in un posto nuovo, prendersi il tempo di esplorarlo con attenzione e condividerlo in un modo che sia personale e attento. Questa collezione è stata scelta non solo per la sua bellezza, ma per il suo autentico senso del luogo, plasmato dall’architettura, dal paesaggio e dallo spirito dell’isola, e invita i nostri ospiti a immergersi completamente nell’ambiente circostante.”

Le ville Salinedda Six e I Corbezzoli si trovano a breve distanza in auto dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, con tempi di trasferimento rispettivamente di circa 40 e 30 minuti. Le proprietà a sud, Maria e Lia, si trovano a circa un'ora di auto dall'aeroporto di Cagliari Elmas.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana