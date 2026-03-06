Pronto, immediato. L'alert per le compagnie aeree è arrivato puntuale. La crisi del conflitto del Golfo si farà sentire pesantemente sui conti dei vettori. L'impennata del prezzo del fuel è arrivata rapida e dolorosa. Portandosi dietro una serie di aumenti inevitabili.

Così le società finanziarie hanno iniziato a mandare messaggi negativi sulle casse delle compagnie aeree. Con scivoloni nelle varie piazze finanziare. La discesa dei titoli in Borsa si muove su 2 cifre e al momento non è possibile capire quando e se finirà questo calo.

Le aerolinee già pesantemente colpite dalla pandemia Covid si trovano di fronte all'ennesima crisi. Questa volta con aspetti diversi, ma capaci comunque di mettere in ginocchio ( o almeno in difficoltà) un'industria che è di fronte a corridoi poco sicuri.

Così i vettori devono allungare i tragitti di volo ed i consumi crescono senza pietà . Come le tariffe per in consumatori che su alcune tratte sembrano già fuori controllo.

Ci risiamo. E non sarà una passeggiata.