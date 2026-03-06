Canada Experience: dalla natura wild ai viaggi in treno, la programmazione 2026 pensa a tutti

Una programmazione per tutti i gusti quella messa a punto per il 2026 da Canada Experience®. Il tour operator specializzato nel Paese nordamericano alza il velo su un’offerta articolata, raccolta nei nuovi cataloghi Canada Estate, Partenze Garantite, Camper Canada & Usa.

L’operatore propone un ampio ventaglio di formule di viaggio pensate per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore: Fly & Drive su misura; 12 itinerari con partenza garantita in Canada dell’Est e Canada dell’Ovest da maggio ad ottobre; tour in treno o combinati treno & pullman o treno & auto; esperienze nella natura incontaminata (Wildlife Experience); Ranch & Lodge Experience; soluzioni in camper per godere dei grandi spazi canadesi; estensioni soggiorno mare Hawaii, Tahiti e Polinesia Francese, Aruba, Nassau (Bahamas); estensioni in crociera da Vancouver o Seattle Hawaii e Tahiti e Polinesia Francese. E ancora estensioni soggiorno mare a Nassau Bahamas, Aruba, Hawaii, Tahiti e Polinesia Francese, unite a estensioni crociere Hawaii e crociere in Polinesia Francese, per combinare Itinerari in Canada con relax su isole da sogno

“Il Canada è certamente noto per la sua straordinaria bellezza naturale, che spazia dalle Montagne Rocciose ai vasti laghi e foreste incontaminate - spiega in una nota il team di Canada Experience® -, ma il Paese offre molto di più: città come Toronto, Montréal e Vancouver rappresentano una combinazione unica di modernità e tradizione, rendendolo una meta ideale non solo per gli amanti della natura e dell’avventura, ma anche per chi cerca esperienze culturali urbane di alto livello. Puntiamo sulla personalizzazione degli itinerari, l’autenticità garantita attraverso partnership consolidate con operatori locali e sull’ assistenza continua durante tutte le fasi del viaggio”.