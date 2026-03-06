Emirates, il programma dei voli da Dubai fino a domani

Le previsioni sono di tornare al 100% della capacità operativa nei prossimi giorni, ma intanto Emirates ha ricominciato a operare, seppur con un programma ridotto, i propri voli in seguito alla parziale riapertura dello spazio aereo regionale. Fino a domani 7 marzo il vettore opera tre collegamenti con l’Italia, due su Roma e uno su Milano Malpensa, mentre sul Regno Unito i voli effettuati sono 11 su cinque aeroporti. “La sicurezza - dice il vettore in una nota - resta come sempre la nostra massima priorità, così come il nostro dovere di assistenza verso i passeggeri”.

“I clienti - aggiunge la nota - possono verificare la disponibilità e prenotare online. Viene data priorità alle prenotazioni già effettuate; al momento, i passeggeri devono recarsi in aeroporto solo se in possesso di una conferma di prenotazione”.

Il vettore precisa che sta continuando a monitorare attentamente la situazione e ad adattare le operazioni secondo necessità.

“Tutti i clienti - conclude Emirates - sono invitati a consultare emirates.com e i canali social ufficiali, dove forniremo aggiornamenti tempestivi non appena disponibili”.

Sempre entro domani, in India Emirates raggiungerà 22 voli giornalieri, servendo tutti e nove i gateway nel Paese. Negli Stati Uniti, invece, la compagnia opera verso sette gateway, garantendo la continuità dei collegamenti tra Usa ed Emirati Arabi Uniti.