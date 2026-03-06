Dalla Farnesina arriva l’aggiornamento sui nuovi collegamenti per il rimpatrio degli italiani bloccati in Medio Oriente per la guerra in corso. “Nella regione - spiega la nota del ministero - si registra la presenza di circa 8.900 turisti italiani: 92 in Bahrein, 948 in Qatar, 6.536 negli Emirati Arabi Uniti e 1.386 in Oman. Sono in partenza ulteriori voli da Mascate, in Oman, alla volta di Fiumicino, con a bordo un totale di circa 350 connazionali”.

È prevista inoltre la partenza da Malé, capitale delle Maldive, di due aerei diretti rispettivamente a Fiumicino e Malpensa facilitati dalla Farnesina con a bordo circa 60 passeggeri, principalmente persone fragili.

Questi , spiega la nota della Farnesina, si sommano ai voli commerciali organizzati autonomamente dalle compagnie aeree, al fine di favorire il rimpatrio degli oltre 6000 turisti italiani in Thailandia e alle Maldive.

“I connazionali presenti nella regione del Medio Oriente - agigunge il ministero - sono insistentemente invitati a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ricevere ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione e sulle modalità di assistenza. Solo i cittadini registrati sui siti del Ministero sono in condizione di ricevere le comunicazioni ufficiali dell’Unità di Crisi, delle Ambasciate o dei Consolati di riferimento”.