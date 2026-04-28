Chiamata a bordo speciale per minigruppi, solo travellers e famiglie in cerca di eventi memorabili. Star Clippers continua a innovare e ampliare la propria offerta, puntando per la stagione 2027 su nuove tipologie di ospiti e crociere in Grecia, Turchia, così come nei Caraibi meno esplorati.

“Con un 65% di clienti repeater ormai saldamente riconfermati di stagione in stagione - spiega Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers Italia - cerchiamo di bilanciare proposte must e scoperte di aree dove sia sempre possibile valorizzare aspetti culturali o immersivi. Da questo punto di vista, crociere come Grecia Autentica, Odissea delle Isole Greche o il progressivo ampliamento su Antigua, soddisfano pienamente la sete di conoscenza in ambienti naturali alla portata di tutti, ma in Italia sono ancora molte le agenzie di viaggi e i tour operator che hanno bisogno di comprendere la duttilità del nostro prodotto”.

Non a caso Star Clippers ha in programma a maggio un fam trip con Luxury Club Gattinoni Network, oltre che visite guidate della sua ammiraglia e delle sue due golette sia a Nizza che a Venezia e Civitavecchia. “Abbiamo intenzione di rafforzare pure il segmento Mice - aggiunge Gfölner - potendo contare su brevi crociere di 3/4 notti, rispetto ai classici programmi da 7, 10 o 11 notti, ma anche le esperienze a tema yoga, benessere, fotografia e cucina”.