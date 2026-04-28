Il ceo di Emirates Tim Clark è tornato a farsi sentire. Alla luce della situazione del Golfo e della situazione del trasporto aereo, il manager ha promesso: “Non permetteremo alla compagnia aerea di vacillare o rallentare”.
L’intervento di Clark è al centro della nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, dove il direttore responsabile Remo Vangelista analizza le parole del ceo e le sue conseguenze sul mercato.
Clark ha sottolineato che la fornitura di fuel, l’osservato speciale di queste settimane, è sicuramente adeguata al traffico.
Il manager non ha rinunciato a una stoccata a Lufthansa, che secondo Clark continua a voler allargare il gruppo mondiale ma fatica a far funzionare bene la compagnia principale.
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