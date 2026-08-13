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Arrivano le Revolut Lounge negli aeroporti europei, partendo da Copenaghen

Arrivano le Revolut Lounge negli aeroporti europei, partendo da Copenaghen

L’azienda di tecnologia finanziaria Revolut punta a lanciare una rete di lounge di alto livello in alcuni dei mercati prioritari di Revolut in Europa nei prossimi anni, annuncia in una nota alla stampa.

Il primo passo è stata la firma di un accordo di partnership con l'aeroporto di Copenaghen. Il progetto prevede un design premium che Revolut estenderà ai principali hub internazionali nel 2027 e negli anni successivi. L’obiettivo è far diventare la Revolut Lounge la lounge di punta dell'aeroporto di Copenaghen e la più grande lounge dell’area Schengen. Non a caso, la Revolut Lounge a Copenaghen sarà realizzata insieme a Plaza Premium Group, come partner operativo e di investimento. L’apertura è prevista nel corso del 2027.

Le dichiarazioni dei vertici

Hadi Nasrallah, Director - Product GP & New Bets di Revolut, ha commentato: “Oltre 75 milioni di clienti si affidano a Revolut per migliorare ogni parte della loro vita finanziaria, e i viaggi sono centrali in questa esperienza. Con la rete Revolut Lounge, stiamo approfondendo la nostra strategia di presenza fisica, avvicinando il nostro brand e la nostra filosofia di design ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è stabilire un nuovo standard per l'accoglienza negli aeroporti di tutta Europa e portare più vantaggi ai clienti Revolut quando viaggiano”.

Bora Isbulan, vice ceo di Plaza Premium Group, ha aggiunto: “In qualità di operatore della più grande rete al mondo di aree lounge aeroportuali, ci impegniamo a stabilire un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità di viaggio premium e siamo entusiasti di farlo con Revolut. Questa partnership è una tappa importante nella nostra missione di rendere il servizio eccezionale delle lounge più accessibile nei principali snodi internazionali e siamo lieti di supportare Revolut nel suo sforzo per migliorare l'esperienza dei suoi clienti in aeroporto”.

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