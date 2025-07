Revolut lancia le eSim per i suoi clienti

Revolut lancia la eSim e piani dati globali per i suoi oltre 3 milioni di clienti in Italia, consentendo loro di ottenere dati mobili all'estero e di rimanere connessi senza costi di roaming e interruzioni impreviste.

Tutti i clienti Revolut italiani con dispositivi compatibili con eSim avranno accesso alle eSim, indipendentemente dal piano tariffario. Una volta installata, i clienti potranno ricaricare dati ovunque si trovino, senza bisogno di una Sim fisica.

“In Revolut, usiamo la tecnologia per semplificare la vita dei nostri clienti, ed è esattamente ciò che fa la nostra eSim – dice Elyas Sadou, product owner eSIM di Revolut -. Offre un accesso fluido ai dati mobili, eliminando l'inconveniente dei prezzi elevati o la necessità di acquistare e organizzare una scheda Sim fisica. Che si trovino negli Stati Uniti, in Australia o in Egitto, i nostri clienti possono facilmente ottenere un piano dati con pochi tocchi sul proprio telefono e condividere all'istante le foto mozzafiato del loro viaggio con amici e familiari. È una svolta per chi ama viaggiare.”

Secondo il Global Travel Spending Report di Revolut, i primi dieci Paesi più visitati dagli italiani, oltre alle destinazioni europee più classiche, includono Stati Uniti ed Emirati Arabi. Inoltre, gli italiani scelgono sempre più mete come Argentina, Sri Lanka e Giappone, che stanno vivendo una notevole impennata, insieme al Sud-est asiatico e alcune parti dell'America Latina.

Proprio alla luce di questi nuovi trend, il lancio delle eSim garantisce ai viaggiatori il supporto di Revolut dall'inizio alla fine del loro viaggio.