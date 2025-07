Camminando verso il mare, i 1400 sentieri di AllTrails

Cresce la voglia di natura e autenticità nei viaggi estivi: secondo il 13° rapporto Opera 2030, oltre il 50% dei turisti cerca esperienze sostenibili all’aria aperta. A intercettare questa tendenza è AllTrails, piattaforma globale dedicata all’escursionismo, che in Italia propone oltre 1.400 sentieri per raggiungere le spiagge più belle a piedi.

Sono percorsi immersivi, lontani dal turismo di massa, perfetti per chi desidera coniugare attività fisica, panorami mozzafiato e relax in riva al mare. Tra i più apprezzati dalla community, il Sentiero degli Dei da Bomerano a Positano (7,8 km), sospeso tra i Monti Lattari e la Costiera Amalfitana. In Liguria, il Sentiero Azzurro da Vernazza a Monterosso (3,5 km) incanta tra ulivi, limoni e vista sul mare. Più breve e profumato il Sentiero dei Limoni, tra Maiori e Minori (3 km), mentre in Sicilia il tracciato per la Rocca di Cefalù (3,7 km) regala scorci sulle Eolie. In Sardegna, infine, il sentiero da Cala Luna alla Grotta del Bue Marino porta in paradisi costieri ancora selvaggi.