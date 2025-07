Si rivede Swiss sul palcoscenico internazionale grazie al lancio della nuova first e business class.

La linea aerea di Zurigo da molti anni controllata dal Gruppo Lufthansa ha deciso di alzare il livello del servizio delle classi di eccellenza con l'introduzione di Swiss Senses.

Investimento che riguarda anche la first, classe di servizio che negli ultimi anni sta tornando in pista. Molte compagnie aeree post Covid hanno infatti deciso di puntare sulle classi di alta gamma.

A Zurigo il vettore elvetico ha spiegato che i nuovi sedili saranno in servizio sui nuovi jet A350-900 che arriveranno in flotta nel prossimo autunno.

L'azienda svizzera ha evidenziato inoltre che si tratta del più grande investimento di prodotto mai realizzato. Il primo A350 configurato con Senses entrerà in funzione nel prossimo orario invernale sulla rotta per Boston. Heike Birlenbach, cco di Swiss (manager di esperienza con un passato in Lufthansa), ha detto a Zurigo che “la compagnia vuole mantenere le promesse di qualità e confermarsi vettore premium. È il nostro più grande investimento di prodotto e siamo certi che Sense conquisterà il mercato”.

Swiss nelle scorse settimane ha reso noto che i suoi voli stanno operando con un load factor medio del 78,1% e una puntualità del 79%.