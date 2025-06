Ecco come Civitatis stimola le vendite delle agenzie in estate

Fino al 30 giugno, tutte le agenzie che prenoteranno tramite la piattaforma Civitatis attività per i propri clienti, per un valore minimo totale di 1000€ per agenzia, parteciperanno all’estrazione per vincere un Fam Trip a Madrid.

Dal 1° giugno, le agenzie che prenotano con Civitatis hanno la possibilità di vincere un premio: uno degli 8 posti per un FAM Trip nella capitale spagnola tutto incluso. E come vengono premiate le agenzie? Più prenotazioni effettuano, maggiori sono le possibilità di essere una delle 8 selezionate. E ogni 1000 € equivalgono a una partecipazione. È un esempio semplice: se l’agenzia ha prenotato le attività dei suoi clienti durante il mese di giugno e le sue prenotazioni hanno un valore di 1000 €, conta come una partecipazione. 2000 € sono due partecipazioni, 3.000 € sono 3 partecipazioni, eccetera.

Alla ricerca dei migliori piani: attività uniche per questa estate

Questa estate si prevede uno spostamento degli italiani verso altri paesi del Sud Europa, come Portogallo, Spagna, Croazia e Grecia.

In Grecia, una crociera tra le isole di Hydra, Poros ed Egina è l’opzione diversa che i viaggiatori ricordano per tutta la vita. Non è solo un’escursione, ma un viaggio nel passato attraverso le strade senza veicoli di Hydra, le salite acciottolate di Poros che portano alla torre dell’orologio e, naturalmente, il Tempio di Afaia ad Egina.

Per gli amanti della costa e della natura in Portogallo, un’escursione di due giorni a Madeira con partenza da Funchal rappresenta un’alternativa ideale per esplorare la singolare bellezza vulcanica dell’isola, le sue impressionanti scogliere bagnate dall’Atlantico, le sue lussureggianti foreste di laurisilva dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e i suoi pittoreschi villaggi costieri. Essendo un’escursione di breve durata con inizio e fine a Funchal, offre un modo comodo e accessibile per scoprire le meraviglie di Madeira senza la necessità di un soggiorno prolungato.

Nella Penisola Iberica, il sud e la costa mediterranea si posizionano come i preferiti dagli italiani. Un’opzione perfetta per i clienti delle agenzie? Il tour privato di Barcellona, con punto di raccolta in hotel o nel luogo desiderato dai clienti. È un tour completamente personalizzato, con il quale si possono creare itinerari dei tour regolari, fare il proprio percorso o lasciare che la guida lo pianifichi in base ai propri interessi.

In Croazia, i viaggiatori hanno l’opportunità di immergersi negli impressionanti scenari che hanno fatto da sfondo all’acclamata serie Game of Thrones tramite un esclusivo Tour Privato di Dubrovnik. Questo percorso personalizzato permette di esplorare in dettaglio le iconiche location della città, rivivendo momenti chiave della finzione e scoprendo la ricca storia e cultura che Dubrovnik offre.

In alternativa, i viaggiatori possono intraprendere un’esperienza naturale indimenticabile con un’escursione da Zara ai Laghi di Plitvice. Questo splendido parco nazionale, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ospita un sistema unico di 16 laghi interconnessi da cascate e circondati da una foresta vergine di straordinaria bellezza. L’escursione offre l’opportunità di passeggiare lungo sentieri ben segnalati, ammirare le acque cristalline color turchese e smeraldo e connettersi con la natura in un ambiente che inevitabilmente stupisce ogni visitatore.

Oltre a queste destinazioni, Civitatis vanta oltre 90.000 attività in più di 4.000 destinazioni, valutate 9.1/10 da oltre 4 milioni di utenti. Sono esperienze accuratamente selezionate affinché i clienti godano di momenti unici, mentre le agenzie di viaggio beneficiano di ogni vendita, senza dover dedicare tempo alla negoziazione con i fornitori.