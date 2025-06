Hotel pronti all’alta stagione: con Adyen pagamenti digitali più rapidi e ospiti sempre soddisfatti

Ogni albergatore sa che per il cliente l’esperienza di soggiorno in hotel si conclude solo una volta oltrepassata l’uscita. Fino a quel momento è necessario fare in modo che ogni minuto di permanenza risulti impeccabile, incluso il tempo impiegato per i pagamenti digitali, che ciascun ospite gradisce regolare secondo le proprie abitudini e comodità.

Per agevolare gli albergatori in vista dell’alta stagione e del conseguente incremento delle operazioni di front office, Adyen mette a disposizione una piattaforma che attraverso un unico sistema integrato consente di gestire le transazioni online, in hotel e tramite mobile. Dai circuiti tradizionali ai digital wallet, i clienti possono utilizzare il metodo di pagamento che preferiscono con la massima garanzia di sicurezza.

Il servizio che conquista i clienti

L’ultimo Adyen Index Hospitality Report dimostra che il 66% degli italiani soggiornanti nelle strutture alberghiere, hanno un proprio metodo di pagamento preferito e per questa ragione il 38% ha rinunciato a finalizzare la prenotazione nelle strutture che non offrivano il servizio atteso. La stessa ricerca rivela inoltre che anche per l’acquisto delle experience e degli altri servizi acquistati in loco tramite hotel, uno dei metodi più diffusi per regolare le transazioni sarebbe il digital wallet (17%).

Alla luce di questi dati, è evidente che consentire al cliente di regolare i pagamenti come meglio crede possa accrescere il livello di soddisfazione per il servizio e per la vacanza nel suo complesso.