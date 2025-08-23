Ryanair aggiunge 5 nuove rotte da Newcastle

Ryanair rafforza la sua presenza a Newcastle con l’apertura di cinque nuove rotte europee previste per questo inverno. La compagnia baserà un terzo Boeing 737 Max 8-200 presso l’aeroporto internazionale della città a partire dalla fine di ottobre, portando i collegamenti complessivi a 17 destinazioni.

Le nuove tratte collegheranno Newcastle a Bruxelles, Budapest, Danzica, Malta e Breslavia, mentre le frequenze sulle rotte già operative verso Alicante, Dublino e Cracovia saranno incrementate.

Secondo Richard Knight, direttore operativo dell’aeroporto, l’espansione permetterà a Ryanair di superare il milione di passeggeri in dodici mesi, confermando la solidità della partnership e la crescente domanda di voli dal Nord Est verso le principali mete europee.