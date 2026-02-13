“Airidea nasce dalla convinzione che la Liguria meriti una connettività aerea all’altezza del suo ruolo economico e turistico. Il nostro obiettivo è riportare Genova e la Regione in una posizione più favorevole nella rete della mobilità aerea nazionale, offrendo un servizio efficiente, puntuale e accessibile”. Così l’amministratore della nuova compagnia aerea Gian Marco Vivado ha presentato oggi l’obiettivo del vettore regionale, che avvierà le proprie operazioni a partire dal prossimo mese di maggio.

Il network debutterà con collegamenti quotidiani su Milano, Venezia, Bologna Aosta e Trieste, per un totale di dieci tratte giornaliere, utilizzando aerei BAe Jetstream 32 da 18 posti. Una strategia che guarda sia alla clientela business sia a quella leisure, con l’obiettivo di valorizzare il territorio ligure.

Secondo il presidente della Regione Marco Bucci “oggi è stata presentata una realtà che vuole dare un contributo importante di fronte a una esigenza concreta della nostra regione: migliorare i collegamenti, rendere il territorio più accessibile, sostenere turismo e imprese”.

Nella fase iniziale, l’hub di Genova genererà circa 20-30 posti di lavoro diretti tra personale amministrativo, commerciale e di terra, cui si aggiungeranno almeno 50 unità tra equipaggi di volo nelle fasi successive. Nel piano di sviluppo c’è infatti l’intenzione di aprire altri due hub nel Centro e Sud Italia interconnesse tra loro per aumentare la connettività.