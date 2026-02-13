Arrivano le stelle di Forbes Travel Guide, e quest’anno guardano alle navi da crociera, con l’incoronazione di Ilma di Ritz-Carlton Yacht Collection come la prima nave a 5 stelle, e alla ricerca di destinazioni più appartate, meno soggette ai danni dell’overtourism.

Ilma di Ritz-Carlton Yacht Collection è diventata, quindi, la prima e unica crociera a cinque stelle al mondo. Il superyacht di 243 metri offre 224 suite, tutte con terrazza e arredi sofisticati, e un “ambasciatore delle suite” che si occuperà di tutto, dal disfare i bagagli dei passeggeri all'aiutare a organizzare una cena speciale. L'imbarcazione offre ristoranti gestiti dagli chef Michael Mina e Fabio Trabocchi, una Ritz-Carlton Spa con 11 sale trattamenti e due piscine a sfioro, di cui una sul ponte superiore. La Ritz-Carlton Yacht Collection è stata la prima compagnia alberghiera a navigare e Ilma fa parte di una flotta in crescita che include anche Evrima, premiata con 4 stelle.

Con il persistere del sovraffollamento turistico, inoltre, i viaggiatori stanno abbandonando le grandi città per destinazioni più piccole e meno battute, e gli hotel stanno perfezionando la loro offerta di lusso per soddisfare questa domanda. Turks & Caicos ha quindi visto il primo hotel 5 stelle con Wymara Villas, Sunset Cove, una serie di ville contemporanee con piscina a sfioro privata (molte delle quali vantano anche lunghi scivoli d'acqua che gettano gli ospiti direttamente in mare). Situato sulla costa meridionale più appartata di Providenciales, l’hotel dispone di una “piscina oceanica” di 40 metri, la prima del suo genere nei Caraibi.

A circa due ore da Tokyo, Nikko, in Giappone, è una destinazione nascosta nella campagna con santuari e templi dichiarati Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Ora ha il suo primo vincitore a cinque stelle, il Ritz-Carlton, Nikko, un rifugio naturalistico situato all'interno del Parco Nazionale di Nikko, lungo il Lago Chuzenji. L'hotel offre 94 camere moderne e minimaliste e il primo onsen del marchio.

Un altro nuovo arrivato a 5 stelle, One&Only Portonovi, valorizza il Montenegro. Tra montagne impervie e borghi medievali, l'hotel europeo offre un'elegante fuga sulla Riviera Adriatica con il design di Jean-Michel Gathy e un centro benessere Chenot Espace di oltre 13mila quadrati, incentrato sulla disintossicazione e la ricalibrazione del corpo.

Chi cerca una tregua dalla frenetica Dubai può sempre visitare la vicina Abu Dhabi. Sebbene l'emirato possa essere più tranquillo, l'Emirates Palace Mandarin Oriental dimostra di non essere meno lussuoso. Accanto al palazzo presidenziale, su una spiaggia privata, l'hotel sfoggia l'opulenza araba con una cupola in marmo con un soffitto placcato in oro. Inoltre, Abu Dhabi ha ora la sua prima spa a 5 stelle, The Pearl Spa and Wellness presso il Four Seasons Hotel Abu Dhabi di Al Maryah Island.

La continua ascesa di alcune città meno esplorate si può osservare anche a Charleston, nella Carolina del Sud, dove il celebre The Charleston Place ha ottenuto quest'anno il riconoscimento 4 stelle; Cleveland, dove il Ritz-Carlton, Cleveland, pioniere locale del lusso, ha ricevuto il premio Recommended; ed Edimburgo, dove il nuovo boutique hotel 100 Princes Street ha ricevuto il riconoscimento 4 Stelle.

Il dominio dei brand

Caratteristica di quest’anno è la prevalenza dei grand brand nell’accaparrarsi i premi di Forbes. Il Luxury Group di Marriott International rappresenta circa il 30% dei nuovi hotel a 5 stelle di quest'anno. Atlanta ha ottenuto il suo primo riconoscimento 5 Stars con il St. Regis Atlanta. Popolare tra famiglie, golfisti e amanti delle spa, anche il Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ha ottenuto la valutazione più alta, una novità assoluta per la città. E il gigantesco progetto Red Sea dell'Arabia Saudita ha ricevuto la sua prima classificazione a 5 stelle con Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, un rifugio ecologico con ville sull'acqua e sulla spiaggia, presente anche nella Edge List 2025 di FTG, che premia le strutture che ridefiniscono il viaggio di lusso offrendo esperienze innovative in destinazioni meravigliose.

Anche Mandarin Oriental Hotel Group ha ottenuto nuovi importanti traguardi a 5 Stelle, con il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino con le sue 42 tradizionali case sul cortile; lo storico Mandarin Oriental Savoy di Zurigo, che ha ospitato tra gli altri Charles Dickens e il compositore Richard Wagner; il Mandarin Oriental di Barcellona, un moderno rifugio con una spa a 5 stelle e un ristorante panoramico riservato agli ospiti; e l'Emirates Palace di Abu Dhabi. Quest'anno, la compagnia ha ottenuto anche la sua prima doppia classificazione a 5 stelle, con il Mandarin Oriental, Costa Navarino e la sua spa nel Peloponneso che hanno ottenuto il massimo riconoscimento.

La città con più 5 stars

Macao continua a dominare gli Star Awards con 26 hotel a cinque stelle, più di qualsiasi altra città. Ma la sua ultima generazione di hotel a cinque stelle dimostra una nuova tendenza: un passaggio a soggiorni di lusso più esclusivi. Capella at Galaxy Macau, Paiza Grand e Palazzo Versace Macau offrono tutti un'esperienza di hotel nell'hotel all'interno di ampi resort integrati.

Capella, inaugurato lo scorso anno, è di una grandiosità dorata, con 95 suite e attici; questi ultimi dispongono di piscine a sfioro con vetrate che si affacciano sulla città. Situato in cima al Londoner Grand, il Paiza Grand offre agli ospiti l'accesso al nuovo residence club di tre piani dell'Hampton Court. All'interno del Grand Lisboa Palace, Palazzo Versace sposa il design audace della casa di moda italiana con motivi cinesi e porta quell'estetica che unisce Oriente e Occidente anche nella sua spa a cinque stelle.

Capitolo Italia

Le stelle di Forbes quest’anno lasciano l’Italia un po’ a bocca asciutta: nessuno nuovo 5 Star per la Penisola, dopo anni che hanno visto l’eccellenza alberghiera tricolore premiata a larghe mani.