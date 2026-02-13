“Stiamo ridisegnando una nuova strategia, sia per il nostro prodotto villaggi che per il prodotto tour operator”. Con queste parole l’amministratore delegato de I Grandi Viaggi, Corinne Clementi, descrive sul nuovo numero di TTG Today il percorso intrapreso dall’azienda per rispondere alle esigenze di una domanda in continua evoluzione.

Un percorso che sta interessando l’intera galassia Igv. “Dentro la nostra azienda ci sono due anime molto consolidate - rimarca Clementi -. Sono come due aziende in una: una fa tour operating e l’altra villaggista”.

La strategia

Primo tassello della strategia riguarda il portfolio, composto da 11 strutture tra proprietà e gestioni, in Italia e all’estero. “Abbiamo deciso da quest’anno di dare avvio a un piano triennale di ristrutturazione, upgrading e ricollocamento delle nostre strutture, che ormai subivano anche un po’ l’usura del tempo, non nel senso della manutenzione, ma nel senso che il mondo è cambiato”, racconta l’a.d. Un piano che si traduce in un restyling attento alle più recenti tendenze di progettazione e orientato a rispondere ai bisogni del viaggiatore contemporaneo, nonché dei segmenti di domanda in espansione...

